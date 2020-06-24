Вагнер Лав: Причины срыва перехода в ЦСКА мне неизвестны

О том, что бразилец стал игроком клуба из Казахстана, стало известно во вторник. Ранее сообщалось о том, что футболист разорвал контракт с бразильским клубом ради возвращения в ЦСКА.

"К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах. Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой - в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду. Причины срыва перехода мне неизвестны", - цитирует футболиста "СЭ".

Бразилец признался, что все равно мечтает завершить карьеру именно в России.