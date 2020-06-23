Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский "Кайрат"

Поскольку Вагнер Лав являлся свободным агентом, то "Кайрату" он достался бесплатно. О деталях контракта пока ничего неизвестно. Дебютировать за новую команду форвард может 18 июля в матче чемпионата Казахстана против клуба "Кызыл-Жара".

Несколько недель назад Вагнер Лав расторг контракт с бразильским "Коринтиансом", после чего в прессе сообщалось о его возможном возвращении в ЦСКА. Предполагалось, что 36-летний нападающий подпишет с армейцами соглашение по схеме "1+1". Но трансфер так и не состоялся. Возможно, это случилось по причине проблем с заявкой игрока на оставшуюся часть сезона в Российской премьер-лиге.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с небольшими перерывами с 2004 по 2013 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, четырежды - национального Суперкубка, а в сезоне-2004/05 завоевал с армейцами Кубок УЕФА.