СМИ: Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне из-за регламента

Бразильский нападающий Вагнер Лав, который планирует вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА, не поможет команде в нынешнем сезоне из-за регламента по дозаявкам игроков.

Согласно информации metaratings.ru, в Российском футбольном союзе (РФС) планируют изменить регламент и разрешить дозаявку игроков, только если они вернулись из аренды или им до 23 лет.

Если такие изменения будут утверждены, то Вагнер Лав, в начале июня покинувший свой предыдущий клуб "Коринтианс", не сможет помочь ЦСКА, с которым 35-летний бразилец должен подписать контракт, до старта следующего чемпионата страны, намеченного на начало августа.

Ранее Вагнер Лав сообщил, что в понедельник сам узнает о следующей своей команде. По данным бразильской прессы, он планировал объявить о своем возвращении в ЦСКА, за который играл в 2004-2009 и 2013 годах. Вместе с армейцами нападающий трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны, четыре раза - Суперкубок, а также завоевал Кубок УЕФА-2004/05.