Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии

Полиция Дублина начала проверку по делу об осквернении памятника идеолога Ирландской республиканской армии Шона Рассела (1893-1940), передает новостной портал Journal.

Сообщается, что неизвестные ночью изрисовали гранитный постамент краской, сама бронзовая статуя не пострадала. За скобками остается вопрос, чем конкретно вандалам не угодил ирландский политик-националист, который в 1930-х безуспешно боролся за объединение Севера и Юга Изумрудного острова - совершенно очевидно, что он не занимался работорговлей или ущемлял права афроамериканцев.

Напомним, на фоне протестов против расового неравенства за последний месяц на Западе началась борьба с "неправильным" историческим наследием. В британском Бристоле демонтировали памятник местному политику Эдварду Кольстону, который сделал состояние на работорговле. В Лондоне левые активисты просто написали на мемориале Уинстону Черчиллю "Был расистом".