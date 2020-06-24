Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах

Суть работы любого профессионального шофера - довезти свой груз как можно быстрее, более короткой дорогой и за минимальное количество рейсов, то есть на предельной загрузке. В результате компания получает экономию топлива, а сам водитель - больше времени для отдыха и благодарность от начальства.

Но иногда, если судить по роликам, снятым в странах третьего мира, перегруз приводит к маленьким казусам и большим трагедиям: ломаются сами машины, повреждается ценный груз, а порой страдает и дорожная инфраструктура. Так и произошло в индийском местечке Питхорагарха (район Уттаракханд) на севере страны - грузовик раздавлен в лепешку, перевозимый в кузове бульдозер крепко помят, а сам мост, по которому ехала машина с перегрузом, не подлежит ремонту.

Математика была проста: металлическая конструкция выдерживала нагрузку в 18 тонн, а общий вес грузовика с трактором - 26 тонн. Просто удивительно, что машина успела проехать середину моста и почти добраться до противоположного берега прежде, чем сработали законы физики.

Выжил ли безрассудный водитель грузовика при падении с высоты в 10 метров - сомнительно (кабина выглядит целой после падения, но признаков жизни в ней не наблюдается). Новый мост, если верить местным новостям, будут строить около месяца.