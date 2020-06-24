Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. Однако такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Об этом заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России профессор Игорь Молчанов. По его словам, разумное поведение и соблюдение рекомендаций важны, особенно в городах с большой плотностью населения и его миграцией. "Состояние благодушия от ослабления режима изоляции опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", - цитирует Молчанова РИА Новости.

Профессор заявил об обязательном соблюдении мер индивидуальной профилактики, а также предписаний врачей. Особенно важно носить маски в общественных местах и в транспорте. Молчанов призвал не забывать о социальной дистанции, по возможности избегать массового скопления людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что россиянам придется носить маски и осенью. "Мы должны оберегаться и щадить наших врачей", - подчеркнула она.