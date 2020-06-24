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Рубрика: Экономика

Выплаты соцработникам дополнительно профинансировали

Текст: Елена Манукиян
Дополнительно 3,6 млрд рублей направлено на выплаты работникам соцучреждений, переведенных на закрытый режим работы, сообщили в Минтруде. Получать надбавку к зарплате они будут до 15 сентября, а не до 15 июля, как это было установлено ранее. В ведомстве пояснили, что выплату продлили по решению президента Владмира Путина.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что деньги выплачивается сотрудникам интернатов и домов престарелых за каждую двухнедельную смену, которую они провели с постояльцами. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и минимизации заражения подопечных, им приходится находиться в учреждении круглосуточно и разрешается покинуть его только после окончания вахты.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Так, врачи, которые работают в соцучреждениях, дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, но если они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то надбавка к зарплате увеличится до 60 тыс. рублей. Сумма выплаты соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу составляет 25 тыс. рублей за смену, однако им выплатят 35 тыс., если они работали с постояльцами стационара, которые заболели коронавирусом.

Младшему медперсоналу доплатят 15 тыс. рублей к зарплате или 20 тыс. рублей за помощь гражданам с диагнозом COVID-19, а техническому персоналу - 10 тыс. или 15 тыс. рублей соответственно.

Всего за период с 15 апреля работникам соцучреждений уже переведено 3,8 млрд рублей, общая сумма финансирования выплат составит 11 млрд рублей, рассказали в Минтруде.

Экономика Работа Зарплата Пандемия коронавируса COVID-19

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