Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам

Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам предложил продлить дополнительные выплаты социальным работникам еще на 2 месяца, до 15 сентября.

Речь, по словам президента, идет о дополнительных выплатах "для работников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых: педагогам, психологам, медицинскому персоналу".

Как и для медицинских работников, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

"Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября", - заявил Путин.