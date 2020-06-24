Yonhap: КНДР демонтирует громкоговорители на границе

КНДР приступила к демонтажу громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap.

"Около десяти недавно установленных громкоговорителей были сняты", - приводит агентство слова источника. Ранее сообщалось, что северокорейские военные установили 20 громкоговорителей в демилитаризованной зоне, пишет ТАСС.

В среду также стало известно, что Пхеньян официально объявил о приостановке своих планов по осуществлению военных действий против Южной Кореи. Это решение было принято председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.