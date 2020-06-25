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25.06.2020 10:10
Рубрика: Легковые авто

Alcazar. Семиместная Hyundai Creta может получить отдельное имя

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Удлиненная версия кроссовера Creta может получить имя Alcazar. Соответствующая запись в национальный реестр торговых наименований Индии была внесена Hyundai 13 апреля 2020 года. Поскольку это имя никогда и нигде прежде компанией не использовалось, вероятно оно предназначено столь же уникальной новинке.

Удлиненная 7-местная Creta впервые будет официально представлена в конце нынешнего года. Производство машины налаживают в Индии на заводе компании в городе Ченнай. Индийский рынок и станет для модели ключевым, но ее также будут экспортировать в другие страны.

Фото: скриншот с youtube.com
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Внешне удлиненная Creta будет отличаться от стандартной много больше, чем габаритной длиной.

Заметно увеличится также высота машины, передняя часть будет оформлена в стиле большого кроссовера Palisade, в наружной отделке будет использовано заметно больше хрома, задние фонари будут полностью располагаться на двери багажника, в интерьере будет более разнообразный декор, конечно, добавятся два дополнительных сиденья на третьем ряду, а список опций будет длиннее.

Вместе с тем выбор силовых установок будет аналогичен стандартному кроссоверу, это бензиновые двигатели 1,5 л. (115 л.с.) и 1,4 л. с турбонаддувом (140 л.с.) и 1,5-литровый дизель (115 л.с.), 6-скоростная "механика", 6-скоростной гидромеханический "автомат", 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями и "вариатор". Привод только на передние колеса.

#Hyundai