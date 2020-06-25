Австрийские власти предупреждают граждан об опасности поездок в Германию

Власти Австрии предостерегают граждан от поездок в Германию из-за вспышки коронавируса в крупнейшей немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. На местном мясокомбинате медики выявили 1500 подтвержденных случаев заболевания. Около шести тысяч сотрудников предприятия отправили на карантин, сообщает телеканал Euronews.

В эпидемиологически неблагоприятных округах земли Гютерсло и Варендоф, где проживают работники комбината, снова ввели ограничительные меры. Они касаются 650 тысяч жителей региона. По распоряжению местных властей, в общественных местах теперь могут встречаться только два человека или люди из одного домохозяйства. Запрещены все развлекательные мероприятия. Должны быть также закрыты музеи, кинотеатры, фитнес-студии, крытые бассейны и бары. Правила новых ограничений будут действовать в течение одной недели до 30 июня.

"Мы имеем дело с высоким уровнем заболеваемости, как в нашем регионе, так и в Германии. Из-за того, что сотрудники мясокомбината компании Toennies проживают в разных местах, а это сотни человек, вспышка коронавирусной инфекции несет в себе огромный риск возникновения пандемии", - заявил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что ситуация вокруг мясокомбината быстро улучшится и не приведет к распространению вируса по всей Германии.