АвтоВАЗ готовит к производству машины на новой платформе

АвтоВАЗ приступил к подготовке производства моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-LS. Очередным косвенным доказательством тому служит информация на сайте корпоративных закупок компании - автогигант объявил отбор поставщиков трансформаторной подстанции по задаче "Производство автомобилей на платформе CMFB-LS".

Ранее появилась информация, что тольяттинская компания "Рулевые системы" (поставщик АвтоВАЗа) получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на сумму 192 млн рублей на реализацию проекта локализации выпуска реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.

В России еще не делают машин на шасси CMF-B-LS, последние модели Renault для РФ - кроссоверы Arkana и Kaptur II - построены на базе B0+ (это модернизированная B0 от Logan первого поколения). Однако на CMF-B-LS создаются перспективные модели Lada, которые обещают стать хитами продаж - следующая Lada Granta и Lada Niva 3. По предварительной информации, новая "Нива" должна появиться в продаже в 2022-м, Granta - в 2023-м.