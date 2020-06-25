Бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом может пройти в августе

Стало известно, что бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом должен пройти в августе в британском Брентвуде.

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил агентству ТАСС, что поединок может пройти в середине августа.

"Мы планировали дату 15 августа, но она пока не утверждена. В ближайшее время мы сможем сказать точнее", - заявил Рябинский.

В Брентвуде находится особняк промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован под боксерский тренировочный лагерь. Всего там запланировано проведение четырех турниров по пять боев в каждом.

Напомним, что ранее поединок Русского Витязя против Уайта был запланирован в Манчестере на первые числа мая, но из-за пандемии бой сначала перенесли на июль 2020 года, а затем и на август.

Ранее Александр Поветкин выходил на ринг в декабре 2019 года, когда завершил свое противостояние с американцем Майклом Хантером вничью.

Всего 40-летний Поветкин провел 38 боев за карьеру, из которых выиграл 35 (24 - нокаутом) и проиграл два.

Наверняка Александра во время подготовки к бою будет греть новость о том, что его признали одним из лучших тяжеловесов современности по версии журнала The Ring. Поветкин занял почетное шестое место.

В голосовании сильнейших тяжеловесов по версии принимают участие десятки экспертов по боксу по всему миру.

Лучшим из лучших вне рейтинга был признан британский боксер Тайсон Фьюри, имеющий в своем послужном списке 30 блистательных побед и ни одного поражения.

Что касается тяжеловесов, которые попали в список, то на первой позиции расположился еще один представитель Великобритании - Энтони Джошуа.

Также в первую пятерку входят предстоящий соперник Поветкина Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, кубинец Луис Ортис и Энди Руис.

А вот бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 53-летний Майк Тайсон заявил журналистам, что не исключает возможности вернуться на ринг и провести несколько благотворительных боев.

"Я отправился в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных боев. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым", - цитирует спортсмена издание Daily Mail.

По словам Тайсона, сейчас он рассматривает кандидатуры возможных соперников.

Кроме того, Железный Майк считает, что оскароносный актер Джейми Фокс справится с главной ролью в биографическом фильме о боксере.

Известно, что для подготовки к роли Фокс делает 60 подтягиваний, 60 приседаний и 100 отжиманий через день.

"Фокс собирается проделать отличную работу, я уверен в этом. Я очень ему признателен и очень взволнован", - цитируют Тайсона североамериканские СМИ.

Майк пообещал, что лента будет очень правдивой:

- Я встречусь с Джейми и расскажу всю правду о своей жизни и карьере. Ему придется обработать всю эту информацию, где мало красоты.

Отметим, что биографический фильм о Майке Тайсоне должен был выйти в 2014 году, но съемки откладывались по разным причинам и новый старт проекту дали только сейчас.