Бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом может пройти в августе

Новости

ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 21:20
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 21:11
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 20:59
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 20:33
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
NASA переименовало офис в честь афроамериканского инженера 18:57
Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле 18:48
Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте 18:44
Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов 18:43
Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 32 года за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 21:24
Рубрика: Спорт

Витязь готовит кулаки

Бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом может пройти в августе
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Стало известно, что бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом должен пройти в августе в британском Брентвуде.
Александр Поветкин из 38 проведенных боев на профессиональном ринге выиграл 35. Фото: РИА Новости Александр Поветкин из 38 проведенных боев на профессиональном ринге выиграл 35. Фото: РИА Новости
Александр Поветкин из 38 проведенных боев на профессиональном ринге выиграл 35. Фото: РИА Новости

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил агентству ТАСС, что поединок может пройти в середине августа.

Фото: AP Photo/Isaac Brekken
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой

"Мы планировали дату 15 августа, но она пока не утверждена. В ближайшее время мы сможем сказать точнее", - заявил Рябинский.

В Брентвуде находится особняк промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован под боксерский тренировочный лагерь. Всего там запланировано проведение четырех турниров по пять боев в каждом.

Напомним, что ранее поединок Русского Витязя против Уайта был запланирован в Манчестере на первые числа мая, но из-за пандемии бой сначала перенесли на июль 2020 года, а затем и на август.

Ранее Александр Поветкин выходил на ринг в декабре 2019 года, когда завершил свое противостояние с американцем Майклом Хантером вничью.

Всего 40-летний Поветкин провел 38 боев за карьеру, из которых выиграл 35 (24 - нокаутом) и проиграл два.

Наверняка Александра во время подготовки к бою будет греть новость о том, что его признали одним из лучших тяжеловесов современности по версии журнала The Ring. Поветкин занял почетное шестое место.

В голосовании сильнейших тяжеловесов по версии принимают участие десятки экспертов по боксу по всему миру.

Лучшим из лучших вне рейтинга был признан британский боксер Тайсон Фьюри, имеющий в своем послужном списке 30 блистательных побед и ни одного поражения.

Что касается тяжеловесов, которые попали в список, то на первой позиции расположился еще один представитель Великобритании - Энтони Джошуа.

Также в первую пятерку входят предстоящий соперник Поветкина Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, кубинец Луис Ортис и Энди Руис.

А вот бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 53-летний Майк Тайсон заявил журналистам, что не исключает возможности вернуться на ринг и провести несколько благотворительных боев.

"Я отправился в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных боев. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым", - цитирует спортсмена издание Daily Mail.

Фото: MIKE NELSON / AFP
СМИ: Тайсон отказался от боя на кулаках и гонорара в 18 млн долларов

По словам Тайсона, сейчас он рассматривает кандидатуры возможных соперников.

Кроме того, Железный Майк считает, что оскароносный актер Джейми Фокс справится с главной ролью в биографическом фильме о боксере.

Известно, что для подготовки к роли Фокс делает 60 подтягиваний, 60 приседаний и 100 отжиманий через день.

"Фокс собирается проделать отличную работу, я уверен в этом. Я очень ему признателен и очень взволнован", - цитируют Тайсона североамериканские СМИ.

Майк пообещал, что лента будет очень правдивой:

- Я встречусь с Джейми и расскажу всю правду о своей жизни и карьере. Ему придется обработать всю эту информацию, где мало красоты.

Отметим, что биографический фильм о Майке Тайсоне должен был выйти в 2014 году, но съемки откладывались по разным причинам и новый старт проекту дали только сейчас.

Спорт Бокс Александр Поветкин

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей