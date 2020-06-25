Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства

Программа показов традиционно включает в себя два блока: "Премьеры" - сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и "Победители" - сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также зрители увидят несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники российских и зарубежных коротких метров для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).

На фестивале организована система зрительского голосования за понравившиеся фильмы.

Помимо кинопоказов, в рамках мероприятия состоится проект "Фабрика мультфильмов". Он включает в себя лекции и мастер-классы. Среди практических занятий - азы рисованной анимации, создание персонажей из бумаги, сыпучая анимация, лепка, работа со звуком.

В разделе "Музыка в анимации" будут показаны мультфильмы из цикла "Сказки старого пианино". Это - транснациональный проект из 13 мультфильмов, в котором участвовали представители разных стран. Фильм "Чайковский. Элегия" снимали в Англии. Эпизод о Моцарте был создан в США. Музыкальные биографии Шумана, Баха, Прокофьева и Шопена создавали режиссеры из Беларуси. Фильмы о Россини, Вивальди и Дебюсси подготовлены в России.

"Сказки старого пианино" - образовательный проект, который знакомит юное поколение с великими композиторами. Автор идеи, сценарист и режиссер Ирина Марголина, соавтор сценариев Елена Долинская, режиссеры Оксана Черкасова, Елена Петкевиич, Ирина Кодюкова стали номинантами на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2020 год.

Мультфильмы создавались студией М.И.Р. совместно с "Беларусьфильмом" в течение нескольких лет и за это время не раз отмечены престижными международными наградами. "Сказки старого пианино. Людвиг ван Бетховен" получил первый приз на фестивале Синанима в Португалии в 2007 году за лучший телевизионный сериал, гран-при в 2008 году в Требоне в Чехии в той же номинации, на международном фестивале в Хиросиме в Японии в 2008 г. "Антонио Вивальди" был показан в числе "Лучших в мире" ("Best in the World").

Автор идеи Ирина Марголина родилась в крошечном городке Рославле, неподалеку от границы с Беларусью, ее отец - из Минска.

- Мы были бы рады, если бы мультфильмы демонстрировались в школах, в музеях, - говорит Ирина Морголина. - Ведь Лувр показывал наш цикл детской аудитории. Фильм про Бетховена выполнен на песке, история Вивальди - живописью на фольге, в мультфильме о Шумане использовалась компьютерная графика. Озвучивали мультфильмы Евгений Миронов, Борис Плотников, Игорь Костолевский, Тимоти Далтон.

Большой фестиваль мультфильмов - один из крупнейших ежегодных анимационных смотров страны. В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке, а в июле 2020 года впервые пройдет в формате онлайн.