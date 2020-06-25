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25.06.2020 04:21
Рубрика: В мире

Число жертв мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 10

Армейские подразделения, занятые в спасательных операциях в штате Оахака, извлекли из-под завалов тела еще трех человек, одному из которых 15 лет. Общее число погибших в результате землетрясения достигло 10.

Один человек погиб и 18 ранены в результате землетрясения в Турции

Об этом сообщило издание Milenio, ссылаясь на представителя управления гражданской защиты. В среду командующий Восьмой военной зоны Артуро Кордеро объявил о поисковой операции, развернутой в районе города Осолотепек. Предполагается, что здесь под завалами могут находиться до 15 пропавших без вести местных жителей, пишет РИА Новости.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло во вторник, 23 июня. Эпицентр располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Оно ощущалось в 11 штатах страны, однако девять из них - не сообщили о серьезных разрушениях. По данным Национальной сейсмологической службы, были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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