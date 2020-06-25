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25.06.2020 15:51
Рубрика: Экономика

Эксперт: Вопрос с туроператором "Ника" будет решен в ближайшее время

Текст: Евгений Гайва
Вопрос с туроператором "Ника", который накануне объявил о приостановке деятельности, еще окончательно не решен, сообщил "РГ" директор ассоциации "Туромощь" Александр Осауленко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ситуация еще продолжает развиваться, и пока не известно, чем она закончится. Выясняется, что туроператор не использовал все возможности, которые у него есть, чтобы без ущерба для туристов продолжить свою деятельность. Пока вопрос не закрыт", - сказал Осауленко.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Он уточнил, что уже сегодня может быть принято какое-то решение. "Идет рабочий процесс, давайте дождемся выхода на некую прямую в этом вопросе и тогда уже можно будет говорить, к чему пришел сам туроператор, и как в этой ситуации действовали все остальные", - отметил Осауленко

Туроператор "Ника" объявил о прекращении деятельности с 22 июня из-за невозможности продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере выездного туризма. Как отмечали в компании, к такому решению привела ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и сложности с продлением существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма с компанией "Ингосстрах".

В Ростуризме заявили, что по предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53,8 млн рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам.

В ведомстве также заметили, что совместно с ассоциацией "Турпомощь" были проработаны возможные варианты продолжения деятельности туроператора, но руководство компании приняло решение об уходе с рынка.

На сайте Ростуризма был опубликован приказ об исключении сведений о туроператоре из Единого федерального реестра туроператоров.

Петербургский туроператор "Ника" работал на рынке последние 27 лет и занимался организацией круизов и туров по рекам России, а также продажей круизов по рекам зарубежных стран.

Проблемы с продлением договоров страхования ответственности туроператоров возникают сейчас и у других компаний, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Фото: В. Соколов/РИА Новости
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"Если говорить о сегменте выездного туризма то у нас действует более 500 компаний, и мы знаем по информации от компаний, что часть из них все-таки не успевают и не могут продлить страховки. В этой ситуации, конечно, туроператоры вынуждены будут приостанавливать свою деятельность. Возобновить ее можно будет только после оформления новой страховки", - сказал Горин

На рынок повлияет также повлияет длительный простой туроператоров. Из-за этого сложно продлить и страхование ответственности. Кроме того, туроператоры несут большие затраты на налоги, выплату зарплаты. Основной риск сейчас - это длительное ограничение туризма, заметил эксперт. "Если туризм будет в таком состоянии, части компаний придется фактически закрываться", - сказал Горин.

При этом, массовой приостановки деятельности туроператоров не будет, считают эксперты.

Экономика Туризм

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