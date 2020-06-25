Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности голосования по Конституции

Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, констатировала она.

Попова рассказал, что во второй половине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30% за семь дней, 10 мая он составлял порядка 7%, а сегодня - 1,3%. По ее словам, это явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить общероссийское голосование.

Коэффициент распространения коронавируса, который в ведомстве взяли как базовый, для первого этапа должен был быть не выше единицы. Во всей стране в прошедшие две недели он не превышал эту единицу ни одного дня, сообщила Попова. А на сегодняшний день он чуть меньше 0,9.

Готовность к проведению голосования была полная, констатировала глава Роспотребназдора. И сегодняшний старт, по ее словам, показал соблюдение всех санитарных требований и доказал абсолютную безопасность участия и проведения голосования.

Напомним, что голосование по вопросу одобрения изменений в Основной Закон стартовало сегодня во всех регионах России. Первыми на участки пришли жители Камчатки и Чукотки. Процесс голосования продлится до 1 июля включительно - он растянут по времени в целях санитарной безопасности.