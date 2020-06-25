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25.06.2020 14:00
Рубрика: Власть

Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Сегодняшний старт голосования по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировал, что безопасность участия в этом процессе - абсолютная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в информационном центре ЦИК.

Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, констатировала она.

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Попова рассказал, что во второй половине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30% за семь дней, 10 мая он составлял порядка 7%, а сегодня - 1,3%. По ее словам, это явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить общероссийское голосование.

Коэффициент распространения коронавируса, который в ведомстве взяли как базовый, для первого этапа должен был быть не выше единицы. Во всей стране в прошедшие две недели он не превышал эту единицу ни одного дня, сообщила Попова. А на сегодняшний день он чуть меньше 0,9.

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Готовность к проведению голосования была полная, констатировала глава Роспотребназдора. И сегодняшний старт, по ее словам, показал соблюдение всех санитарных требований и доказал абсолютную безопасность участия и проведения голосования.

Напомним, что голосование по вопросу одобрения изменений в Основной Закон стартовало сегодня во всех регионах России. Первыми на участки пришли жители Камчатки и Чукотки. Процесс голосования продлится до 1 июля включительно - он растянут по времени в целях санитарной безопасности.

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