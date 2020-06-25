Госдеп возобновит выдачу американцам паспортов для поездок за рубеж

Госдепартамент США снова начинает выдавать американцам паспорта для зарубежных поездок. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, госдеп возвращает к работе команду, занимающуюся паспортами. "В предстоящие недели они займутся заявками, которые были приостановлены из-за пандемии", - цитирует РИА Новости Помпео. Паспорта нужны гражданам США исключительно для поездок за рубеж, так как в стране в качестве удостоверения личности обычно используют водительские права.

Между тем, 23 июня на территории Соединенных Штатов за сутки было зафиксировано более 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным The New York Times, это самый высокий показатель с апреля и третий - за все время пандемии. Всего же в стране заболели более 2,3 миллиона человек.