Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Об этом сообщил министр обороны Таро Коно.

"По результатам обсуждения Советом национальной безопасности было принято решение отменить развертывание систем Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Заседание СНБ состоялось 24 июня под председательством премьера Синдзо Абэ.

Ранее в Токио детально изучали возможность дислокации противоракетных комплексов наземного базирования Aegis Ashore на севере и юге страны - в префектурах Акита и Ямагути. Системы должны были защитить всю территорию островного государства от ракетных ударов потенциального противника. В Японии установку комплексов обосновывали в первую очередь исходящей угрозой со стороны КНДР.

Вместе с тем в ходе проработки вопроса был выявлен ряд недостатков Aegis Ashore, который заставил японцев пересмотреть свой подход к перспективам приобретения систем у Вашингтона. Как оказалось, эксплуатация комплексов ПРО небезопасна для гражданского населения. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты во время запуска может упасть за пределы военного полигона и причинить ущерб людям.

Устранение выявленного дефекта требует серьезной доработки снарядов, в первую очередь, их программного обеспечения, что связано с привлечением дополнительного финансирования. Сегодня для японского правительства денежный вопрос является крайне болезненным. Кабмин вынужден работать в условиях негативных экономических последствий пандемии коронавируса и учитывать предстоящие расходы из-за переноса летних Олимпийских Игр на 2021 год.