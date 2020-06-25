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25.06.2020 04:29
Рубрика: В мире

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Текст: Александр Ленин (Токио)
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Об этом сообщил министр обороны Таро Коно.
Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: STR/JIJI PRESS/AFP Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: STR/JIJI PRESS/AFP
Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: STR/JIJI PRESS/AFP

"По результатам обсуждения Советом национальной безопасности было принято решение отменить развертывание систем Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Заседание СНБ состоялось 24 июня под председательством премьера Синдзо Абэ.

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Ранее в Токио детально изучали возможность дислокации противоракетных комплексов наземного базирования Aegis Ashore на севере и юге страны - в префектурах Акита и Ямагути. Системы должны были защитить всю территорию островного государства от ракетных ударов потенциального противника. В Японии установку комплексов обосновывали в первую очередь исходящей угрозой со стороны КНДР.

Вместе с тем в ходе проработки вопроса был выявлен ряд недостатков Aegis Ashore, который заставил японцев пересмотреть свой подход к перспективам приобретения систем у Вашингтона. Как оказалось, эксплуатация комплексов ПРО небезопасна для гражданского населения. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты во время запуска может упасть за пределы военного полигона и причинить ущерб людям.

Устранение выявленного дефекта требует серьезной доработки снарядов, в первую очередь, их программного обеспечения, что связано с привлечением дополнительного финансирования. Сегодня для японского правительства денежный вопрос является крайне болезненным. Кабмин вынужден работать в условиях негативных экономических последствий пандемии коронавируса и учитывать предстоящие расходы из-за переноса летних Олимпийских Игр на 2021 год.

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