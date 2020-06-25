Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

"По результатам обсуждения Советом национальной безопасности было принято решение отменить развертывание систем Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Заседание СНБ состоялось 24 июня под председательством премьера Синдзо Абэ.
Ранее в Токио детально изучали возможность дислокации противоракетных комплексов наземного базирования Aegis Ashore на севере и юге страны - в префектурах Акита и Ямагути. Системы должны были защитить всю территорию островного государства от ракетных ударов потенциального противника. В Японии установку комплексов обосновывали в первую очередь исходящей угрозой со стороны КНДР.
Вместе с тем в ходе проработки вопроса был выявлен ряд недостатков Aegis Ashore, который заставил японцев пересмотреть свой подход к перспективам приобретения систем у Вашингтона. Как оказалось, эксплуатация комплексов ПРО небезопасна для гражданского населения. Разгонный блок используемой в Aegis Ashore ракеты во время запуска может упасть за пределы военного полигона и причинить ущерб людям.
Устранение выявленного дефекта требует серьезной доработки снарядов, в первую очередь, их программного обеспечения, что связано с привлечением дополнительного финансирования. Сегодня для японского правительства денежный вопрос является крайне болезненным. Кабмин вынужден работать в условиях негативных экономических последствий пандемии коронавируса и учитывать предстоящие расходы из-за переноса летних Олимпийских Игр на 2021 год.