Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр

Об этом изданию Nikkan Sports News рассказал директор оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Ранее Олимпиада из-за пандемии коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021.
По словам Такахаси, оргкомитет соревнований в первую очередь стремится к тому, чтобы Олимпиада состоялась. "Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира", - сказал Такахаси.
Однако он признался, что если весной 2021 года станет ясно, что проведение соревнований в принятый ранее срок будет невозможным, то нужно будет совместно с Международным олимпийским комитетом проработать вопрос о еще одном переносе.
Ранее японская сторона выступила за упрощение формата Олимпиады. Соревнования должны пройти максимально безопасно, а расходы на проведение Игр заметно сократятся.