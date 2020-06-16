Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио не исключает, что запланированные с 23 июля по 8 августа 2021 года Игры могут быть еще раз отложены.

Об этом изданию Nikkan Sports News рассказал директор оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Ранее Олимпиада из-за пандемии коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021.

По словам Такахаси, оргкомитет соревнований в первую очередь стремится к тому, чтобы Олимпиада состоялась. "Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира", - сказал Такахаси.

Однако он признался, что если весной 2021 года станет ясно, что проведение соревнований в принятый ранее срок будет невозможным, то нужно будет совместно с Международным олимпийским комитетом проработать вопрос о еще одном переносе.

Ранее японская сторона выступила за упрощение формата Олимпиады. Соревнования должны пройти максимально безопасно, а расходы на проведение Игр заметно сократятся.