Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Во вторник Владимир Путин выступил с инициативой еще раз оказать российским семьям поддержку в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата не будет учитываться в составе доходов при предоставлении других мер соцпомощи.

Гражданам, ранее получившим аналогичную выплату в соответствии с апрельским указом главы государства, средства переведут автоматически, без подачи заявления. Тем, кто до их пор не обратился за положенной выплатой, дается на это время до 1 октября.