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25 июня 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 25 июня 2020 года № 106 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) пункт 6 части 4 изложить в следующей редакции:

"6) посещение обучающимися организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части 152 настоящего постановления), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку;";

2) часть 52 изложить в следующей редакции:

"52. Запретить до 15 июля 2020 года включительно выезд организованных групп детей в спортивно-оздоровительные лагеря за пределами Камчатского края.";

3) в абзаце первом части 53 слова "до 30 июня 2020 года" заменить словами "до 15 июля 2020 года";

4) пункт 2 части 15 изложить в следующей редакции:

"2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования (за исключением образовательных организаций, указанных в части 152 настоящего постановления) в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации - до завершения учебного года .".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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