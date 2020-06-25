КПРФ предложила 3 сентября праздновать победу над Японией

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отмечать 3 сентября День победы над милитаристской Японией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Коммунисты предлагают дополнить название дня воинской славы. Согласно законопроекту, 3 сентября - это "День Победы над милитаристской̆ Японией - окончание Второй мировой войны".

- Дата 3 сентября 1945 года знаменует собой одну из славных побед российских войск, сыгравшую решающую роль в истории России (основной критерий для учреждения дня воинской славы), - заявили в КПРФ. - А именно - победу СССР в войне с милитаристской Японией, завершившейся полной капитуляцией японских вооруженных сил.

В пояснительной записке авторы отметили, что в нынешней формулировке не отражена суть победы, связанной с полным разгромом вооруженных сил Японии. Инициаторы считают, что граждан России действующий закон "лишает права на историческую память".

Отмечается, что включить день победы над милитаристской Японией в число дней воинской славы депутатам предлагали как граждане, так и общественные объединения.

Кроме того, данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, говорится в сопроводительных материалах.