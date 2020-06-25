КС уточнил последствия уплаты половины штрафа

Срок административного наказания для нарушителей правил дорожного движения будет исчисляться с момента уплаты штрафа, если он был уплачен в 20-дневный срок в половинном размере. Такое решение принял Конституционный суд РФ. За разъяснением правового подхода в подобных случаях обратился Костромской областной суд, который разбирает дело о превышении скорости. В июле 2018 года некая автоледи промчалась под видеокамерой и получила "письмо счастья". В соответствии с пунктом 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ женщина оплатила штраф в половинном размере, а спустя год, но уже в августе, снова попала под камеру за превышение скорости.

Законом предусмотрено, что в случае повторного нарушения сумма штрафа снижена быть не может. Вот тут и возникли разногласия: женщина полагает, что год необходимо исчислять с момента уплаты предыдущего штрафа, а ГИБДД - что с момента вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Позицию ГИБДД подкрепляет статья 4.6 КоАП РФ, однако необходимо учитывать, что положение о возможности уплаты штрафа в половинном размере появилось в кодексе лишь в 2014 году. Таким образом, полагает Костромской облсуд, с введением новой нормы возникла правовая неопределенность в отношении срока давности.

КС уже приходилось анализировать положения статьи 32.2 КоАП. В постановлении 2017 года суд указал, что добровольная уплата штрафа в половинном размере "увязана не с днем вступления постановления о его наложении в законную силу, а с днем его вынесения", при этом она не является признанием вины и не лишает гражданина возможности обжаловать вынесенный штраф. Даже после уплаты срок исчисления наказания отсчитывается от даты вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, поскольку факт совершения правонарушения должен быть установлен и зафиксирован в установленном порядке - иное противоречило бы статье 49 Конституции РФ, то есть принципу презумпции невиновности.

Положение о возможности уплаты штрафа в половинном размере появилось в КоАП лишь в 2014 году

Два альтернативных, но не лишенных оснований вариантов толкования положений закона недопустимы. На этом основании положения статьи 4.6 и статьи 32.2 КоАП РФ признаны не соответствующими Конституции РФ. До момента, когда несоответствие будет устранено, срок давности для совершенного административного правонарушения будет исчисляться с момента уплаты штрафа в половинном размере.