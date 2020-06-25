Lada готовит очередное повышение цен

Цена на автомобили Lada может вырасти с 1 июля 2020 года, об этом сообщает сообщество Kviring Drive Vk Shop, опубликовавшее новые прайс-листы на модельный ряд.

Согласно прайсам, цена на Lada вырастет на 5-9 тысяч рублей. Таким образом, цена на Lada Granta в базовой версии исполнения будет начинаться от 470 900 рублей (плюс 5 тысяч рублей), купить седан Vesta можно будет от 653 900 рублей (плюс 9 тысяч), на столько же подорожают универсал Vesta SW Cross и 145-сильная спорт-версия седана.

Обновлённых ценников на семейство Lada 4x4, Xray, Largus и Niva не опубликовано, но в комментарии к фото с новыми прайс-листами отмечается, что корректировка будет произведена по всем позициям.

Напомним, если повышение цен на автомобили Lada действительно произойдёт 1 июля, то это будет четвёртая "перепись". До этого АвтоВАЗ увеличил стоимость машин в январе, апреле и мае.