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25.06.2020 10:30
Рубрика: Российский автопром

Lada готовит очередное повышение цен

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Цена на автомобили Lada может вырасти с 1 июля 2020 года, об этом сообщает сообщество Kviring Drive Vk Shop, опубликовавшее новые прайс-листы на модельный ряд.

Фото: www.vk.com/avtoritetplastprof
Обновленный Lada Largus: фото люксовой версии

Согласно прайсам, цена на Lada вырастет на 5-9 тысяч рублей. Таким образом, цена на Lada Granta в базовой версии исполнения будет начинаться от 470 900 рублей (плюс 5 тысяч рублей), купить седан Vesta можно будет от 653 900 рублей (плюс 9 тысяч), на столько же подорожают универсал Vesta SW Cross и 145-сильная спорт-версия седана.

Обновлённых ценников на семейство Lada 4x4, Xray, Largus и Niva не опубликовано, но в комментарии к фото с новыми прайс-листами отмечается, что корректировка будет произведена по всем позициям.

Напомним, если повышение цен на автомобили Lada действительно произойдёт 1 июля, то это будет четвёртая "перепись". До этого АвтоВАЗ увеличил стоимость машин в январе, апреле и мае.

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#Lada