Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов

Принимая очередные кадровые решения, в том числе, назначая новых глав дипломатических миссий в Швейцарской Конфедерации и в Боливарианской Республике Венесуэла, белорусский руководитель высказал 25 июня озабоченность складывающейся в стране ситуацией накануне президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Обратив внимание, что во внутренние дела РБ и в предвыборную гонку, по его мнению, происходит вмешательство извне, президент констатировал и появление в интернете многочисленных "жутких фейков", с помощью которых оппозиция хочет дискредитировать власть.

Некоторые из таких вбросов, по словам Лукашенко, его просто удивляют: "Сегодня мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - с возмущением потребовал глава государства, добавив, что "мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит".

Что касается новых кадровых назначений, то источник в администрации президента уточнил, что послом в Швейцарской Конфедерации назначен Ганевич Александр Дормидонтович, а дипмиссию в Венесуэле возглавит Молчан Андрей Леонидович. Кроме того, генеральным консулом в латвийском городе Даугавпилсе согласован Лапутя Илья Викторович.