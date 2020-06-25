МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО

В Москве продолжают следить за анонсами о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу. Как отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, не исключено, что Вашингтон может нарушить Основополагающий акт Россия - НАТО.

"Мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу... Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Беларуси, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия - НАТО", - цитирует дипломата РИА Новости.

Грушко также напомнил, что вышеупомянутый акт, в частности, обязывает альянс воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил. По словам замминистра, США вполне могут нарушить этот документ, учитывая, что в последнее время они методично разрушают "все другие материальные основы военной безопасности в Европе". Это касается, в том числе, выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу, а также срыва американской стороной ратификации соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

В этой связи Москва готова в случае необходимости принять все необходимые меры для обеспечения своих законных интересов обороноспособности и безопасности, заключил дипломат.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, то есть вдвое. Объяснил это хозяин Белого дома тем, что немецкая сторона просрочила свои платежи в НАТО. Впоследствии Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить их бронетанковую дивизию на постоянной основе у себя, взяв на себя расходы в размере 1,5-2 миллиардов долларов. Отметим, что Варшава сделала это предложение вне рамок НАТО в двустороннем порядке.