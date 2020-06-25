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25.06.2020 21:52
Рубрика: Нефть и газ

Минэнерго: Льготный перевод авто на газ начнется с 20 июля

Текст: Сергей Тихонов
Регионы должны предоставить возможность льготного перевода автотранспорта на газ до 20 июля, сказал заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

По его словам, компенсация затрат такого перевода может превысить 95% стоимости газобалонного оборудования (с учетом маркетинговой программы "Газпрома"). Вся бюрократическая волокита сведена к формату "одного окна". Причем по новым стандартам, установить и зарегистрировать газобаллонное оборудование получится в течение 5 рабочих дней.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Программа поддержки развития рынка газомоторного топлива в 2020 года работает в 23 регионах России, где развита заправочная инфраструктура для транспорта на метане. Ежегодная экономия автовладельцев при переходе с бензина на газ будет зависеть от расхода топлива транспортного средства. Для популярного среди малого и среднего бизнеса автомобиля класса "Газель" она может составить 150-200 тысяч рублей в год, для легкового автомобиля - 80-120 тысяч.

В июне Правительство приняло решение принять дополнительные меры поддержки перевода личного и коммерческого транспорта на природный газ. Малому и среднему бизнесу, а также гражданам, включая самозанятых, предоставлена возможность приобрести и установить газобаллонное оборудование за 2/3 от его стоимости. Одновременно с субсидией из бюджета владельцы смогут получить поддержку в рамках маркетинговой программы "Газпром", размер которой составляет еще около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.