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25.06.2020 06:26
Рубрика: В мире

Митинг президента США в Талсе обернулся карантином для сотрудников спецслужб

Десятки сотрудников Секретной службы США отправлены на двухнедельный карантин после митинга Дональда Трампа в Талсе. Это связано с выявленными случаями заражения коронавирусом, пишет газета The Washington Post. Митинг на закрытом стадионе посетили свыше шести тысяч человек.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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"Каждый пришедший подписал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения. При этом практически никто в зале не был в защитной маске, люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом", - со ссылкой на издание сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал NBC сообщал, что COVID-19 выявили у шести членов группы предвыборного штаба президента США, которые занимались подготовкой к митингу в Талсе. Позднее стало известно о заболевании еще двух сотрудников предвыборного штаба, которые находились на митинге.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистку заражений, в США выявлены 2 миллиона 380 тысяч 490 случаев заражения коронавирусом.

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