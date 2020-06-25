На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч

"Автодор" объявил о том, что с 25 июня на 50-километровом обходе Торжка в составе дороги М-11 "Нева" в Тверской области разрешено ехать со скоростью до 130 км/час.

Ранее такой скоростной режим был установлен только на обходе Вышнего Волочка с 258-го по 334-й км. Теперь автомобилисты могут разогнаться до 130 км/ч на 126-километровом участке трассы "Нева".

В госкомпании отметили, что это первый шаг в реализации поэтапного увеличения разрешенной скорости на дороге М-11. Уже скоро такой скоростной режим будет установлен и на участке с 334-го по 546-й километр трассы "Нева" в Тверской и Новгородской областях.

"Нева" - скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составляет 1820 рублей в будние дни и 2020 рублей в выходные (пятница приравнена к выходному дню), с транспондером цена ниже - 1330 и 1500 рублей соответственно. Это одна из первых крупных платных автодорог России.

Общая протяженность трассы - 684 километра, дорога до Москвы по М-11 в среднем занимает 5,5 часов.