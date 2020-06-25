Нефтяные компании будут создавать фонды для борьбы с разливами

Компании, занимающиеся добычей, хранением, транспортировкой нефти и нефтепродуктов, обяжут создавать специальные резервные фонды, которые могут быть задействованы при утечках топлива.

Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию возможных аварий с разливом нефти на суше. Документ уже прошел первое чтение в Государственной Думе, а доработать его решили после недавней чрезвычайной ситуации в Норильске.

"Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и хранением нефти и продуктов ее переработки, должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

- Наша главная задача - не допустить повторения недавней ситуации в Норильске, - подчеркнул он. - Для этого мы формируем правовую базу, которая позволит прежде всего оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий.