Указ губернатора Новгородской области от 25 июня 2020 года № 366 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" (далее указ):

1.1. Исключить в пункте 3 слова "посещение гражданами детских игровых площадок, в том числе расположенных на придомовых территориях к многоквартирным домам,";

1.2. Изложить подпункт 5.3 в редакции:

"5.3. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы):

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на вокзалах, остановках всех видов транспорта общего пользования;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и органов местного самоуправления;

при посещении религиозных объектов;

при нахождении в помещениях организаций (независимо от формы собственности), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, за исключением нахождения в пунктах проведения экзаменов участников единого государственного экзамена.";

1.3. Исключить пункт 12, подпункты 20.5, 20.6;

1.4. Изложить подпункт 13.2 в редакции:

"13.2. Организациям торговли и иным организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить обслуживание покупателей (потребителей), посещающих указанные организации, при условии использования покупателями (потребителями) средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), за исключением потребителей, которым оказываются услуги сезонных (летних) кафе и общественного питания.";

1.5. Исключить в пункте 19 слова "в соответствии с перечнем социально значимых услуг, определенным приказом министерства государственного управления Новгородской области и размещенным на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также возможность предоставления государственных и муниципальных услуг на дому лицам, указанным в пункте 6 указа, исключающую посещение указанными лицами помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, при условии отсутствия возможности получения услуги в электронном виде";

1.6. В приложении № 1 к указу:

1.6.1. Изложить строки 3, 5, 10, 11 в прилагаемой редакции (приложение к указу);

1.6.2. Исключить строку 7;

1.7. Исключить приложение № 4 к указу.

2. Указ вступает в силу с 25 июня 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







