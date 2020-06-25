Новый топ за свои деньги. Xiaomi выпустила смартфон с NFC за 7900 рублей

Глава Xiaomi Лу Вэйбин на своей странице в Weibo рассказал о новой версии смартфона Redmi 9. Новинка получила 4/128 и 6/128 Гб памяти в сочетании с процессором MediaTek Helio G80.

Фото: Xiaomi

Новинка, ориентированная на китайский рынок, оснащена экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением FullHD+. Камера имеет четыре модуля - основной, широкоугольный, макро и сенсор глубины.

Бонус для любителей бесконтактных платежей - и в китайской, и в европейской версиях Redmi 9 присутствует модуль NFC. Сканер отпечатка пальца размещен на задней панели, фронтальная камера спрятана в каплевидный вырез над экраном.

Еще одно преимущество новинки - поддержка сразу двух диапазонов Wi-Fi, 2.4 и 6 ГГц. Это дополняется разъемом для наушников, портом USB-C и аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В Китае прием заказов на новый Redmi 9 стартует 29 июня. В младшей модификации 4/128 Гб аппарат стоит 799 юаней, или 7900 рублей.

Ранее Redmi 9 был представлен для европейского рынка - там он стоит 139 евро, или около 10800 рублей, причем за версию 3/32 Гб. Китайская версия смотрится заметно выгоднее, но нужно учитывать, что MIUI для нее не будет поддерживать официально русский язык и сервисы Google.