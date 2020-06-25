Обновленный Lada Largus: фото люксовой версии

В Сети опубликовали снимок тестового прототипа Lada Largus Facelift в люксовом исполнении. Экземпляр в частичной маскировочной плёнке проходит дорожные и доводочные испытания на дорогах Тольятти.

Люксовый автомобиль выдают литые диски нового дизайна, защитные молдинги дверей, серебристые рейлинги. Универсал, окрашенный в яркую эмаль "Лазурно-синий", оснащён пластиковым жабо с форсунками омывателя, новой штатной антенной на крыше, "вестовскими" боковыми зеркалами с электроскладыванием и подогревом.

Спереди Largus FL примерил фирменный Х-образный передок. Модель получила фары от Renault Logan 2, оригинальные передний бампер и решётку радиатора, а также капот и крылья иной формы. Сзади и сбоку машина осталась прежней.

В рамках фейслифта Largus обзаведётся полностью новым салоном с видоизменённой передней панелью от Renault Duster и с унифицированными деталями интерьера от Xray Cross.

Техническую часть Largus не тронули. Автомобиль предлагается с 1,6-литровыми "атмосферниками" ВАЗ-11189 (87 л.с.) и ВАЗ-21129 (106 л.с.). Для универсала доступна исключительно пятиступенчатая механическая коробка передач.

Серийный выпуск рестайлингового Lada Largus стартует в ближайшие месяцы. Обновлённая модель появится в продаже осенью 2020 года.