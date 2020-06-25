Операторы техосмотра попросили отказаться от новых правил ТО

Напомним, что в связи с пандемией в экстренном порядке были приняты поправки в законы о техосмотре и ОСАГО, благодаря которым полис автогражданки до 30 сентября можно купить без диагностической карты. "Операторам техосмотра приходится работать себе в убыток, - говорится в обращении. - До 30 сентября на пунктах техосмотров посетителей не будет, и, как нам выживать в данной ситуации, неизвестно".

Однако, надо напомнить, что в большинстве регионов пункты техосмотра в период самоизоляции не работали. Соответственно оформить и получить диагностическую карту, чтобы заключить договор ОСАГО у автовладельцев, не было возможности. А без полиса управление автомобилем запрещено. И что оставалось делать автовладельцам, которых, по сути, оставили без их машин?

Надо сказать, что автобусы и такси проходят техосмотр два раза в год. Что же оставалось делать? Останавливать общественный транспорт?

- Поскольку без полиса выезжать нельзя, было решено ввести временное правило - оформлять страховку без карты, - поясняет заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. - В противном случае, транспортное сообщение остановилось бы.

Также авторы письма просят включить техосмотр в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, установив налоговые каникулы для операторов. Еще одна просьба - пересмотреть тарифы на техосмотр. Сейчас стоимость этой услуги устанавливают местные власти по методике, установленной ФАС. В некоторых регионах стоимость диагностической карты составляет всего 200 рублей, что не оправдывает затраты на эту услугу.

Сергей Ефремов ответил, что сейчас ФАС разрабатывает новую методику. По его мнению, к сентябрю - октябрю она будет готова. Он также считает, что отрасль из-за пандемии нуждается в поддержке государства.

Также операторы просят отменить принятые новые сроки проведения ТО. Напомним, в соответствии с ними новые легковые автомобили будут проходить диагностику через четыре года после выпуска. Сейчас они должны проходить ТО через три года. Раз в два года должны будут проходить диагностику машины от 4 до 10 лет. Сейчас - от 3 до 7 лет. Операторы считают, что за четыре года у машин будет большой пробег и такие неисправности, с которыми их эксплуатация запрещена.

Однако Сергей Ефремов напоминает, что на японские и корейские машины предоставляется гарантия на пять лет. Зачем лишний раз гонять владельца подобной машины на техосмотр?

Напомним, что новые правила техосмотра должны были заработать с 1 июля этого года, однако срок их вступления в силу из-за пандемии перенесли на 1 апреля 2021 года. А вступление поправок сделали поэтапным.