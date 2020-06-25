Пользователи "Одноклассников" смогут загружать собственные стикеры

В социальной сети "Одноклассники" появилась возможность загружать свои наборы стикеров. Это делается через специальный чат-бот, который подсказывает, что нужно сделать. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, нажав на него. Благодаря этому стикеры органически распространяются среди пользователей соцсети. В ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков.

Стоит отметить, что подобные технологии уже давно реализованы и в других мессенджерах, например, Telegram. Там "стикеры" появились еще пять лет назад, загружать собственные стикеры пользователи могут, начиная с 2016 года.