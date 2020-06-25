Пушков объяснил причину выхода США из ДРСМД

Вашингтон не считает возможным введение моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Это заявление прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем Twitter российский сенатор написал, что данный результат был ожидаемым, ведь именно поэтому Вашингтон и вышел из Договора о РСМД. "Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980-х", - заключил российский сенатор.

Напомним, второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О одностороннем выходе из него Вашингтон объявил еще второго февраля, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.