Путин и Лукашенко могут встретиться в Тверской области

Президенты России и Беларуси могут вместе принять участие в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.

На вопрос, поступило ли приглашение Александру Лукашенко посетить мемориал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Да, такая возможность прорабатывается".

Ранее в Кремле уже сообщали, что Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса в Тверской области в память о солдатах Красной армии. "Есть такие планы", - сказал Песков. "Действительно, будет открываться мемориал Советскому солдату 30 июня и, действительно, в Ржевском районе. Президент планирует посетить это мероприятие. Это очень важный монумент, мемориал", - подчеркнул сегодня на брифинге пресс-секретарь.

Накануне президенты России и Беларуси кратко пообщались в кулуарах. Напомним, Лукашенко приехал на парад Победы в Москву. "Они продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля опроверг появившуюся вчера информацию о том, что якобы планировалась встреча Владимира Путина и киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова под Ржевом. "Не было таких планов", - сказал Песков. Напомним, что вчера у представителей киргизской делегации по прилету в Москву нашли коронавирус. Киргизский лидер решил воздержаться от участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москве выразили признательность за такое ответственное решение.