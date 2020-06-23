Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади

Борт номер один президента Беларуси приземлился 23 июня во второй половине дня в международном аэропорту Внуково, передает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко, как уже ранее информировал "СОЮЗ", будет присутствовать в среду на военном параде в честь 75-летия Великой Победы. Вместе с российскими военнослужащими в торжественном марше на Красной площади примут участие и представители 13 государств, в том числе и Беларуси.

Несколько дней назад, напоминают новостные порталы, состоялся телефонный разговор лидеров Союзного государства. Как рассказала пресс-секретарь белорусского президента, "Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями", - подтвердила Наталья Эйсмонт.

Накануне визита в Москву, уточнила она, президент принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день глава государства посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни.

А в минувший понедельник, в день начала Великой Отечественной войны, президент Беларуси посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.