Покупательная способность пособий, обещанных родителям в качестве антикризисной поддержки, различается по регионам в три-четыре раза, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они сопоставили размер выплаты - единый по стране - со стоимостью базовых вещей для малышей и школьников на местах.

В Костроме и Ярославле на "карантинные" выплаты можно купить два детских велосипеда, а вот в Туле - только один. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Напомним, в мае 2020 года государство анонсировало новую меру соцподдержки российских семей с детьми. На каждого ребенка до трех лет предполагают выплачивать по пять тысяч рублей в течение трех месяцев (итого - 15 тысяч), на ребят с трех до 16-ти предусмотрено по десять тысяч единовременно.

Эксперты отобрали детские промтовары, покупка которых требует от родителей существенных расходов. Для малышей ясельного возраста это подгузники (в исследовании взята пачка по десять штук) и коляска (для новорожденных), для отпрысков постарше - футболки, кроссовки, комплекты школьной одежды и велосипед. Средние цены по регионам нашлись в данных Росстата.

Так, если семья будет откладывать новые выплаты на малыша ясельного возраста и скопит за лето 15 тысяч, этой суммы в Белгородской области хватит на 124 пачки бумажных подгузников (здесь они, если верить статистике, самые дешевые), а на Чукотке - на 41. В ЦФО показатели средние - от 81 в Калужской области до 109 в Курской. В целом по РФ "подгузниковый индекс" такой же, как в Твери - 91 пачка. В Туле, Брянске, Тамбове и Владимире он ниже. Средняя стоимость пачки памперсов по России составляет 165 рублей.

Если "мерить" в детских колясках, то более чем в половине регионов Центральной России новоиспеченным родителям для такой покупки придется добавлять к выплате свои кровные. Средняя стоимость транспорта для новорожденного по России - 16 472 рубля. Примерно такие цены в Ленинградской, Рязанской областях и нескольких других регионах. Цены по стране различаются в четыре с лишним раза: на Чукотке и в Ненецком АО выделенных денег хватит только на полколяски, тогда как в Ингушетии и Адыгее можно купить две штуки, да еще и сдача останется.

Эксперты отобрали для исследования промтовары, покупка которых требует от родителей существенных расходов

В Тверской и Тульской областях коляска стоит около 20 тысяч рублей, в Ярославской, Ивановской или Смоленской - 18-19. А вот в Черноземье сложились более выгодные цены. Судя по материалам исследования, пособия там может хватить не только на транспорт для младенца, но и на двухнедельный запас памперсов.

Разовая выплата для детей от трех до 16 лет позволит семьям приобрести ходовую одежду. Например, кучу хлопчатобумажных футболок по средней для России цене 361 рубль за штуку. На Брянщине и Орловщине удастся купить порядка сорока вещей, в Костроме и Воронеже - 34. В Тамбове же (несмотря на обилие трикотажных производств) футболок на 10 тысяч наберется только 28. Это среднее значение по РФ.

Дошкольников можно порадовать велосипедами - надо же куда-то девать энергию, накопленную за время сидения в самоизоляции! Средняя стоимость двух- или трехколесного устройства по России - 5633 рубля. То есть "карантинных" средств хватит почти на две штуки. В Ярославле же и Костроме соответствующий индекс и того выше - 2,3. Меньше всего повезло жителям Тульской области, где детские велосипеды выглядят чуть ли не самыми дорогими в стране.

Условный набор школьной одежды, включающий сорочку, джемпер и брюки, в среднем по России обходится родителям в 3423 рубля. То есть на десять тысяч с небольшой прибавкой собственных средств можно купить чаду три сменных комплекта. В большинстве регионов ЦФО (за исключением Калужской, Тамбовской и Брянской областей) родителям и добавлять для этого ничего не придется. На Орловщине в "антивирусную" сумму уложится целых четыре набора одежды.

В заключение аналитики сравнили цены на детские кроссовки из кожзаменителя. По стране их средняя стоимость - 1412 рублей. Антикризисной выплаты хватит на семь пар. Разброс, однако, велик даже в пределах Центрального округа: в Ярославле и Калуге в выделенную государством сумму "уложится" всего шесть пар спортивной обуви для школьника, в Орле, Костроме и Липецке - все десять.

- Покупательная способность антикризисных выплат, если сопоставлять эти деньги с отдельными детскими товарами, может отличаться от региона к региону в три-четыре раза. С одной стороны, такое положение дел может показаться не вполне справедливым. Однако в условиях острого кризиса, когда деньги необходимо выделить максимально оперативно, равные выплаты являются оптимальным решением, - полагает президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Мы видим, что изначально сложно сформулированные принципы выплат врачам привели к тому, что медики попросту не могли получить причитающиеся им деньги. Зачастую в подобных случаях бюрократические и временные издержки перекрывают незначительную экономию средств, которую можно получить за счет исключения из списка получателей поддержки небольшого числа обеспеченных граждан.

По мнению эксперта, государство исходит не только из декларируемого принципа поддержки материнства, но и - пусть с некоторой погрешностью, но без лишних проволочек - выделяет категорию особо нуждающихся граждан. Ведь большая часть малообеспеченного населения как раз относится к семьям с детьми.

Между тем

Разумеется, никто не гарантирует, что семьи с детьми направят новые пособия именно на памперсы и одежду к школе. Целевое расходование этих средств и не закреплено нормативно-правовыми актами. Так что кто-то потратит деньги на еду, кто-то - на отдых (многие надеются, что оздоровительные лагеря откроют хотя бы с середины лета), кто-то - на иные насущные нужды. Среди опрошенных "РГ" родителей в Воронеже были и те, кто намерен вложить "каранитнные" выплаты в ремонт жилья, и даже мама двоих детей, которой 20 тысяч как раз хватит на собственный велосипед: чтобы догонять на прогулках отпрысков, у которых велики уже есть. Что до сборов к 1 сентября, то, увы, многим семьям выбирать сорочки и брюки (ни по цене, ни по качеству) не приходится - в школах указывают конкретного производителя или магазин формы, и родители предпочитают с этими директивами лишний раз не спорить.