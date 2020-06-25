Денис Мацуев сыграет юбилейный концерт в парке "Зарядье"

Народный артист России Денис Мацуев второго июля даст юбилейный концерт в московском парке "Зарядье". Грандиозное выступление, приуроченное к 45-летию талантливого пианиста, пройдет без зрителей и будет транслироваться онлайн. Насладиться уникальным музыкальным действом, смогут миллионы зрителей по всему миру.

На сцену выйдут коллеги Мацуева по классической сцене и известные джазовые музыканты, имена которых пока держатся в секрете.

"Классика и джаз - две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта", - рассказывают организаторы концерта.

А сам Денис Мацуев уже назвал это выступление особенным. "Праздничный Open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру - важный этап возвращения после вынужденной паузы", - отметил он.

Праздничный концерт Дениса Мацуева начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра IVI.