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25.06.2020 16:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Денис Мацуев сыграет юбилейный концерт в парке "Зарядье"

Текст: Наталья Лебедева
Народный артист России Денис Мацуев второго июля даст юбилейный концерт в московском парке "Зарядье". Грандиозное выступление, приуроченное к 45-летию талантливого пианиста, пройдет без зрителей и будет транслироваться онлайн. Насладиться уникальным музыкальным действом, смогут миллионы зрителей по всему миру.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На сцену выйдут коллеги Мацуева по классической сцене и известные джазовые музыканты, имена которых пока держатся в секрете.
Выдающийся пианист Денис Мацуев: Мечтаю о концертном сумасшествии

"Классика и джаз - две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта", - рассказывают организаторы концерта.

А сам Денис Мацуев уже назвал это выступление особенным. "Праздничный Open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру - важный этап возвращения после вынужденной паузы", - отметил он.

Праздничный концерт Дениса Мацуева начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра IVI.

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