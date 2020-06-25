Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром

Первых посетителей 1 июля Исторический музей встретит с музыкой. Причем, живой. Любимые произведения из своей программы исполнит камерный Antonio-orchestra (художественный руководитель Антон Паисов). Об этом сказал директор ГИМа Алексей Левыкин на онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы очень соскучились по зрителям, и сделаем все возможное, чтобы посещение музея было интересным и безопасным", - сказал Алексей Левыкин. Именно поэтому помимо привычных теперь масок, перчаток, а также измерения температуры на входе ГИМ вводит посещения по сеансам.

В главное здание и в Музей 1812 года предусмотрена продажа не более 15 билетов каждые 15 минут. В Покровский собор - не более пяти билетов каждые 10 минут. В Палаты бояр Романовых - не более пяти билетов каждые двадцать минут. Время пребывания посетителей в музее не будет ограничиваться, но сотрудники музея могут ограничивать вход в отдельные залы, если там окажется народу больше, чем требуют правила социального дистанцирования.

Билеты рекомендуется приобретать онлайн заранее. Экскурсии проводиться будут, но число участников группы не должно быть больше пяти человек.

Все эти ограничения вводятся пока до 31 августа. При этом основное здание Исторического музея будет работать с 10:00 до 21:00 без выходных (но с санитарными днями), а Покровский собор и Палаты бояр Романовых - с 10:00 до 19:00.

ГИМ не планирует увеличивать цену на билеты. Но посетители, которые входят в льготные категории граждан, должны будут заплатить за билет символическую цену - 1 рубль.

Медики могут войти бесплатно в музей и на выставку, посвященную подвигу врачей, медсестер, санитаров в годы Великой Отечественной войны.

Кроме выставки "Медики в годы войны", ГИМ продлевает выставку "Фаберже и придворные ювелиры", которая пользуется огромной популярностью.

В ближайших планах - открытие выставки Федора Рокотова, замечательного художника XVIII века.

Цифры

На 500 000 человек увеличилась посещаемость сайта ГИМ за время вынужденного закрытия музея на время пандемии.

250 000 посещений страниц ГИМ в социальных сетях было в "Ночь музея".