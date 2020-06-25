На фасаде пятиэтажного дома в деревне Хорошево Ржевского района Тверской области появилось изображение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предстоящему открытию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Произведение стало частью арт-проекта "Наши герои" Российского военно-исторического общества (РВИО).

На граффити площадью около 150 квадратных метров изображена фигура Советского солдата, воплощенная в бронзе неподалеку от Хорошева. О воинском подвиге напоминают строки "Мы за Родину пали, но она - спасена..." из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".

Напомним, мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

25-метровая бронзовая скульптура Советского солдата установлена на восьмигранном холме рядом с федеральной трассой М-9 Москва - Рига. По данным РВИО, этот монумент по масштабу и значению сопоставим с такими мемориальными комплексами, как "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" в Мурманской области, "Памятник Матросу и Солдату" в Севастополе, "Поклонная гора" в Москве.

- В современной России до настоящего времени не было создано столь масштабного центрального монумента Советскому солдату-победителю, - говорит исполнительный директор РВИО Александр Барков. - Мы надеемся, что комплекс станет тем местом, где встречаются поколения, которые бережно хранят память о великом подвиге героев как погибших на Ржевско-Вяземском выступе, так и всех, кто отдал жизнь на полях Великой Отечественной войны.

Так, без сомнения, и будет: у подножия памятника установлены павильоны для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Кроме того, мемориал станет филиалом Музея Победы.

Торжественное открытие монумента должно было состояться в рамках празднования 75-летия Победы, но было перенесено в связи с ограничениями из-за COVID-19. По данным РВИО, долгожданное событие запланировано на 30 июня.

Прямая речь

Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества:

- Несмотря на то что памятник был закрыт специальным коробом и вся территория огорожена лентами, Девятого мая сотни автомобилей, проезжающих мимо этого мемориала, специально останавливались. Люди приносили цветы и выкладывали их около заградительных лент, чтобы охрана перенесла их потом к памятнику Советскому солдату. Это было очень трогательно. 30 июня мемориал будет открыт, и начиная с первого июля приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы.