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25.06.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

"Растерялся". Водитель каршеринга объяснил, почему выехал на встречку МКАД

Текст: Константин Руссов

Автомобиль каршерингового сервиса "Делимобиль" заблокировал клиента, совершившего серьёзное правонарушение - выезд на встречную полосу движения. Водитель, разумеется, не считает себя виноватым, но в этом ещё предстоит разобраться компетентным службам и органам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В "Делимобиль" сообщили, что связались с водителем после того, как сработала система слежения за автомобилем и заблокировала поездку.

"По его (водителя - прим. "РГ") словам, он двигался по дорожной развязке и, перепутав съезд, выехал на полосу встречного движения, - цитирует сообщение оператора каршеринга радиостанция "Говорит Москва". - Как только прогрузилось обновление карт в навигации его смартфона, он съехал на свою полосу движения. Со слов водителя, он растерялся и не сразу понял свою ошибку".

В настоящее время ведётся служебное расследование, после чего все документы и показания передадут в органы Госавтоинспекции для вынесения решения по мере наказания.

Примечательно, что в истории поездок клиента нет нарушений даже скоростного режима, не говоря уже о более серьёзных противоправных действиях.

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