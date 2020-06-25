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25.06.2020 16:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте"

Текст: Александр Алексеев

Трехдневный музыкальный фестиваль "Летчикфест" назначен на 7-9 августа в Ярославской области. Массовые мероприятия из-за COVID-19 по-прежнему запрещены. Но пока сложно спрогнозировать наверняка, какой станет эпидемиологическая обстановка в августе, и будет ли уже безопасно проводить open-air?

Основательное решение, очевидно, снова примет Роспотребнадзор, опираясь на аналитику и скрупулезные исследования врачей и ученых. Так было и в случае с "Нашествием", которое в итоге перенесли с июля 2020 года на июль 2021-го (все билеты останутся действительными).

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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А пока организаторы "Летчикфеста" назвали имена всех запланированных участников фестиваля. Среди них есть немало значительных групп. Есть и те, которые самобытны и успешны, но не были заявлены на другие ведущие музыкальные open-air 2020 года. В частности, "Моя Мишель", "ГудТаймс", "Рок Привет" и "Аффинаж". Билеты на фестиваль продолжают продавать - цена разового на любой из дней составляет 2990 рублей.Скоро стоимость билетов может возрасти, о чем сообщается на странице "Летчикфеста" в социальной сети "ВКонтакте".

В первый день на open-air ожидаются сеты Сергея Бобунца (экс-"Смысловые галлюцинации"), Найка Борзова, "Тараканов!" Noize MC, "Люмена" и "ДДТ".

Второй день, как и на большинстве летних фестивалей, может оказаться самым интересным: Zventa Sventana, "Кирпичи", "ГудТаймс", SunSay, Billy's Band, "7Б", Shortparis, Дельфин, "Уматурман", "Наив", "Аффинаж", "Мельница" и "Машина времени".

А на третий заявлены: "Рок Привет", Louna, "Сплин", "Элизиум", "Моя Мишель", Анна Егоян, Anacondaz, "Слот", "Пилот" и Animal Jazz.

Кстати

В прошлом году этот фестиваль, который создали в честь 20-летия московского клуба "Китайский летчик Джао Да", состоялся впервые. Несмотря на плохую погоду, зрителям понравилось. Поэтому организаторы решили сделать open-air ежегодным. Правда, уже под новым названием - "Летчикфест".

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