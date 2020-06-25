Станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии вернут первоначальный интерьер

На станции метро "Смоленская" синей "ветки" столичного метро продолжаются работы по реконструкции эскалаторного комплекса глубокого заложения. На 50 процентов завершен самый сложный этап - снятие 200 кг фундамента эскалаторного комплекса станции. О работах рассказал "РГ" первый заместитель начальника столичного метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Станцию закрыли в феврале этого года, основная причина закрытия была в износе и завершении срока службы эскалаторного комплекса. "Работы идут в три смены, они не останавливались даже во время пандемии. Мы соблюдаем все нормы безопасности и рекомендации Роспотребнадзора, - сказал Дощатов. - Самый сложный этап работы выполнен наполовину - это снятие и вынос фундамента старого наклонного эскалаторного комплекса, а это почти 200 кубических метров бетонных блоков. Без их демонтажа новые эскалаторы не поставишь".

По словам Дощатова, после демонтажа старого основания будет сделан новый фундамент, на него поставят новый эскалаторный комплекс из трех подъемников. Новые эскалаторы более безопасны в обслуживании и использовании, у них будет современная система управления. Так, для удобства пассажиров ступени будут подсвечиваться, аналогичная система стоит на станции метро "Бабушкинская". На станции полностью заменят коммуникации, в том числе электропроводку, заменят освещение.

Помимо эскалаторов станция внутри преобразится для пассажиров. Запланирована реставрация сводов павильона и эскалаторного тоннеля, будет отреставрирована лепнина, светильники и другие украшения станции. Деревянные ниши, некогда использовавшиеся для телефонов-автоматов, отреставрируют и, возможно, будут использовать для торговли. Как отметил Дощатов, все работы согласованы и будут контролироваться специалистами Москомнаследия. "Особенность этой реставрации в том, что она вернет на свои первоначальные места кассы. В последние годы они располагались сбоку, закрывая одно из окон входа на станцию, сейчас они будут размещены, как и при открытии станции в 1953 году, - в центре зала", - уточнил Дощатов.

Все работы планируется завершить в будущем году.

Напомним, что станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжают ее без остановки. Пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.