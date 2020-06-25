Станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии вернут первоначальный интерьер

Новости

Петербургские ученые создали вакцину-йогурт против COVID-19 12:20
Американцы назвали самые беспроблемные авто. Аутсайдер списка удивил 12:20
США выдвинули новое обвинение против Ассанжа 12:19
Джокера предложили сделать женщиной 12:17
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде 12:15
В Китае стартовал фестиваль собачьего мяса 12:10
Асмус ответила на интернет-теории о причинах своего развода с Харламовым 12:10
Спасший в Хабаровске ребенка полицейский представлен к награде 12:05
В Пулково открыли участок для голосования по поправкам в Конституции 12:02
Крымчан протестируют на коллективный иммунитет к COVID-19 12:00
Видео: американец утопил джип и пикап, пытаясь вытащить из озера катер 12:00
Риелторы рассказали, кто покупает жилье у моря 11:59
"Хорош уже": Харламов опроверг сведения, что развод с Асмус - розыгрыш 11:59
В Якутске ребенок спрыгнул со второго этажа в поисках мамы 11:57
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт 11:57
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО 11:50
На Ставрополье фермер расстрелял главу КФХ из-за спора за землю 11:47
Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса 11:46
КПРФ предложила 3 сентября праздновать победу над Японией 11:43
Суд продлил арест по делу о подготовке убийств в школе в Саратове 11:41
В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера 11:29
В Москве прирост новых случаев коронавируса с начала недели сократился на четверть 11:22
Синоптики прогнозируют дожди в Москве 11:20
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах 11:18
УАЗ начал производство новой модели с "автоматом". Она стала еще дороже 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 11:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии вернут первоначальный интерьер

Текст: Ирина Огилько
На станции метро "Смоленская" синей "ветки" столичного метро продолжаются работы по реконструкции эскалаторного комплекса глубокого заложения. На 50 процентов завершен самый сложный этап - снятие 200 кг фундамента эскалаторного комплекса станции. О работах рассказал "РГ" первый заместитель начальника столичного метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Станцию закрыли в феврале этого года, основная причина закрытия была в износе и завершении срока службы эскалаторного комплекса. "Работы идут в три смены, они не останавливались даже во время пандемии. Мы соблюдаем все нормы безопасности и рекомендации Роспотребнадзора, - сказал Дощатов. - Самый сложный этап работы выполнен наполовину - это снятие и вынос фундамента старого наклонного эскалаторного комплекса, а это почти 200 кубических метров бетонных блоков. Без их демонтажа новые эскалаторы не поставишь".

В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

По словам Дощатова, после демонтажа старого основания будет сделан новый фундамент, на него поставят новый эскалаторный комплекс из трех подъемников. Новые эскалаторы более безопасны в обслуживании и использовании, у них будет современная система управления. Так, для удобства пассажиров ступени будут подсвечиваться, аналогичная система стоит на станции метро "Бабушкинская". На станции полностью заменят коммуникации, в том числе электропроводку, заменят освещение.

Помимо эскалаторов станция внутри преобразится для пассажиров. Запланирована реставрация сводов павильона и эскалаторного тоннеля, будет отреставрирована лепнина, светильники и другие украшения станции. Деревянные ниши, некогда использовавшиеся для телефонов-автоматов, отреставрируют и, возможно, будут использовать для торговли. Как отметил Дощатов, все работы согласованы и будут контролироваться специалистами Москомнаследия. "Особенность этой реставрации в том, что она вернет на свои первоначальные места кассы. В последние годы они располагались сбоку, закрывая одно из окон входа на станцию, сейчас они будут размещены, как и при открытии станции в 1953 году, - в центре зала", - уточнил Дощатов.

Фото: iStock
Москву и Подмосковье соединит суперпарк длиной 20 километров

Все работы планируется завершить в будущем году.

Напомним, что станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжают ее без остановки. Пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Медведев: Поправки к Конституции развивают принцип разделения властей
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
как сэкономить на квартплате