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25.06.2020 10:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве началось электронное голосование по Конституции

Текст: Сергей Бабкин

Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по особым правилам

Как отметили в Общественном штабе по контролю за проведением голосования, технически система готова работать в круглосуточном режиме все отведенное время. За тем, как будет проходить эта часть голосования, проследит Э-штаб на Покровке. Примечательно, что несколько сотен человек перепутали время начала онлайн-плебисцита и пытались получить бюллетень в 08:00. Сервис не дал этого сделать.

Традиционное голосование более чем на 3,6 тысячи московских участках идет уже два часа. Многие избиратели приходят с самого утра. Все проходит в штатном режиме, отмечают общественники.

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