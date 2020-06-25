В Москве началось электронное голосование по Конституции

Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.

Как отметили в Общественном штабе по контролю за проведением голосования, технически система готова работать в круглосуточном режиме все отведенное время. За тем, как будет проходить эта часть голосования, проследит Э-штаб на Покровке. Примечательно, что несколько сотен человек перепутали время начала онлайн-плебисцита и пытались получить бюллетень в 08:00. Сервис не дал этого сделать.

Традиционное голосование более чем на 3,6 тысячи московских участках идет уже два часа. Многие избиратели приходят с самого утра. Все проходит в штатном режиме, отмечают общественники.