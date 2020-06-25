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25.06.2020 08:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве началось голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Сергей Бабкин

В столице открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию.

Жители Москвы могут проголосовать досрочно с 25 по 30 июня, основной день для голосования - 1 июля. Также сегодня начинается электронное голосование для тех, кто подал соответствующее заявление. Это более миллиона избирателей.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по особым правилам

Как и всегда в последние годы, за голосованием следят наблюдатели Общественной палаты. Они будут наблюдать за происходящим в круглосуточном режиме. Штаб-квартира расположена на улице Тимура Фрунзе рядом с Парком Горького.

На экраны видеоцентра в режиме реального времени выводится картинка со всех избирательных участков. Также действует группа разбора: специалисты будут отслеживать и анализировать спорные ситуации, которые могут возникнуть во время голосования. При необходимости на место готовы выехать мобильные группы наблюдателей и юристов.

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