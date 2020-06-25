ЦИК: Голосование на Дальнем Востоке идет активно

"Более 96 тысяч участковых избирательных комиссий приступили к работе, абсолютное большинство из них - с 08:00", - рассказал он в четверг на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

С утра Николай Булаев уже поговорил с коллегами с Сахалина, Камчатки, Чукотки, которые первыми приступили к работе.

"Очень приятно, что люди идут на избирательные участки", - отметил он и привел в пример один из небольших населенных пунктов на Чукотке, где к 10:00 местного времени проголосовали 58% избирателей.

"Наверное, это хороший сигнал, и мы надеемся, что он пройдет по всей России", - добавил зампред ЦИК.

Он также сообщил, что вся система избирательных комиссий готова к работе, УИКи снабжены средствами индивидуальной защиты, более половины оборудованы видеокамерами. По данным Центризбиркома, на участках с видеонаблюдением могут проголосовать до 50 млн человек.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории страны в 08:00 по местному времени. Граждане могут высказать свое отношение к поправкам на участках или на дому. С 25 по 30 июня жителям Москвы и Нижегородской области доступно также голосование через интернет.

Участки закроются повсеместно в 20:00 1 июля. Центризбирком планирует огласить предварительные итоги в полдень 2 июля. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если их поддержит более половины участников голосования.