Природные пожары на Камчатке охватили площадь более 70 тыс га

На территории Камчатского края зарегистрировали 55 природных пожаров на территории в 73 205 гектаров. Наиболее крупные очаги возникли в Олюторском и Пенжинском районах.

Только в Пенжинском районе действует 38 пожаров. Напряженная ситуация в селах Каменское и Манилы. Возгорания рядом с ними охватили общую площадь почти в 25 тысяч гектаров. Благодаря естественным водным преградам огонь пока не подступил к населенным пунктам, но присутствует задымление.

"Изначально к тушению было привлечено 20 сотрудников Лесоохраны, а также вертолет с водосливным устройством. Для усиления группировки 24 июня авиацией в район было переброшено 12 человек", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, что на прошлой неделе на Камчатке из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.